REPEINDRE L’HISTOIRE (dans le cadre de la B.I.A.M.) Palais des Beaux-Arts Lille, 10 juin 2023, Lille.

La B.I.A.M (Biennale Internationale d’Art Mural) a pour objectif de partager avec le public la passion pour l’art urbain contemporain et particulièrement l’art mural.

Ecrire, peindre, créer sur les murs, c’est laisser une trace, c’est afficher ses couleurs, son art, pour inspirer d’autres encore.

L’inspiration, c’est le fil conducteur de l’exposition « Repeindre l’Histoire ».

Les artistes de la nouvelle génération s’inspirent des œuvres présentes dans la collection du Palais des Beaux Arts, et font une autre proposition, en y posant leur regard, et leur signature.

10 Artistes (Reaphe, Bilal Allem, B959, Alfe, Roobey, Marie Gosselin, Sonarboy, Ykone, Remon et Samione) vont réaliser des performances contemporaines inspirées des classiques du musée, et ainsi réinterpréter l’Histoire.

En partenariat avec le Collectif Renart.

2023-06-10T14:00:00+02:00 – 2023-06-10T20:00:00+02:00

© Collectif Renart