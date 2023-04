YOGA & MÉDITATION Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

YOGA & MÉDITATION Palais des Beaux-Arts, 15 mai 2023, Lille. YOGA & MÉDITATION 15 mai – 3 juillet, les lundis Palais des Beaux-Arts 5 € la séance Ces séances sont une invitation à pratiquer le yoga et à méditer devant les œuvres après la fermeture du musée.

Un moment privilégié et précieux pour soi.

Avec Nina Guéneau, sage-femme et professeur de yoga.

Venez en tenue de pratique. Les tapis de yoga sont fournis par KIMJALY l Decathlon. 3 séances : lundi 15 mai, 26 juin et 3 juillet 2023

Horaire : 18 h 30 à 20 h. Ouverture des portes à 18 h 15.

Tarif : 5 € par séance.

Sur réservation à l’accueil ou par téléphone : 03 20 06 78 28 Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T18:30:00+02:00 – 2023-05-15T20:00:00+02:00

2023-07-03T18:30:00+02:00 – 2023-07-03T20:00:00+02:00 Photo Davy Rigault – CHU de Lille

