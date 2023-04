NUIT DES MUSÉES Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

NUIT DES MUSÉES Palais des Beaux-Arts, 13 mai 2023, Lille. NUIT DES MUSÉES Samedi 13 mai, 18h00 Palais des Beaux-Arts Entrée gratuite Cette année, le jeu vidéo est le grand invité de l’???? ?????? !

Au programme de cette NUIT DES MUSÉES pas comme les autres :

déambulation de cosplayers, ateliers d’initiation au cosplay et visites guidées.

✅ Inscription obligatoire pour les ateliers : lovecraft.studio.team@gmail.com

✅ ENTRÉE GRATUITE

En partenariat avec LoveCraft Studio Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« link »: « mailto:lovecraft.studio.team@gmail.com »}] Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 (c) PBA Lille /MW

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts Adresse Place de la République 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Palais des Beaux-Arts Lille

Palais des Beaux-Arts Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

NUIT DES MUSÉES Palais des Beaux-Arts 2023-05-13 was last modified: by NUIT DES MUSÉES Palais des Beaux-Arts Palais des Beaux-Arts 13 mai 2023 lille Palais des Beaux-Arts Lille

Lille Nord