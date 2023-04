RENCONTRE AVEC LES STUDIOS SPIDERS ET ANKAMA Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’Évènement: Lille

RENCONTRE AVEC LES STUDIOS SPIDERS ET ANKAMA Palais des Beaux-Arts, 10 mai 2023, Lille. RENCONTRE AVEC LES STUDIOS SPIDERS ET ANKAMA Mercredi 10 mai, 19h00 Palais des Beaux-Arts Gratuit. Sur inscription (tél. 03 2006 78 28) L’Open Museum est une carte blanche qui, chaque printemps, engage une personnalité ou un genre que l’on n’attend pas dans un musée à dialoguer avec les œuvres et les espaces du musée. Cette année, le 8e Open Museum est consacré à un incontournable de la culture actuelle : le jeu vidéo.

Rencontre avec Jehanne Rousseau, co-fondatrice et directrice du studio Spiders et Alexandre Leduc, Responsable communication externe du studio Ankama qui nous expliquent pourquoi ils ont accepté cette invitation improbable. [ Open Museum Jeu Vidéo : du 13 avril au 25 septembre 2023 ] Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 06 78 28 »}] Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-10T19:00:00+02:00 – 2023-05-10T20:30:00+02:00

2023-05-10T19:00:00+02:00 – 2023-05-10T20:30:00+02:00 Ankama – Spiders- PBA Lille/ C.Masset 2023

