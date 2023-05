1er Dimanche du mois : Entrée gratuite ! Palais des Beaux-Arts, 7 mai 2023, Lille.

1er Dimanche du mois : Entrée gratuite ! Dimanche 7 mai, 10h00 Palais des Beaux-Arts Entrée gratuite.

Le musée vous ouvre grand ses portes GRATUITEMENT, profitez-en pour découvrir l’Open Museum Jeu Vidéo !

Une quête ludique et interactive dans l’univers des studios Ankama et Spiders qui ont investi les lieux avec décors, personnages et objets directement extraits de leurs jeux les plus célèbres !

Et aussi : parcourez les salles Moyen Âge – Renaissance récemment rénovées, rendez visite à votre tableau préféré, plongez dans les gigapixels ou accordez-vous une pause gourmande au Beau Café by @fleurdechef !

Mille et une découvertes pour petits et grands !

✅ Entrée gratuite pour tous.

✅ Pas de réservation nécessaire

✅ Ouvert de 10 h à 18 h sans interruption.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T10:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

Photo PBA Lille/ MW