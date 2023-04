Gardien Party (Théâtre) Palais des Beaux-Arts, 6 mai 2023, Lille.

Nous les croisons, entre un Picasso et un Fernand Léger. Ou un peu plus loin, entre deux Brueghel. Sans trop s’interroger sur leur métier, sans trop les remarquer finalement… Quand on leur parle c’est pour leur demander « la Joconde » ou « les toilettes ». Ils et elles sont surveillant.e.s de musée.

Leur mission, être présent.e.s et transparent.e.s, le regard attentif.

Mohamed El Khatib et Valérie Mréjen ont eu la curiosité de faire émerger la parole du personnel de surveillance et d’accueil, leur rapport aux œuvres, aux visiteurs et visiteuses, au temps.

Face au public, les agents partagent leurs souvenirs et expériences, les impressions communes et les anecdotes singulières, mais aussi de grandes réflexions sur le rôle de l’art et notre façon de le consommer.

Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé

Photo Yohanne Lamoulère