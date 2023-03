Oser la lumière ! Visite Envers du décor Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’Évènement: Lille

Oser la lumière ! Visite Envers du décor Palais des Beaux-Arts, 30 mars 2023, Lille. Oser la lumière ! Visite Envers du décor Jeudi 30 mars, 17h30 Palais des Beaux-Arts 4 €/ Gratuit pour les moins de 30 ans. Ce mois-ci, le musée vous invite à une rencontre avec Alexis Coussement, concepteur lumière

Alexis Coussement nous parlera de son métier de concepteur lumière et de l’attention qu’il porte à sublimer les œuvres et l’espace dans son travail,.

La visite se déroulera dans les salles du Moyen Âge et de la Renaissance, récemment rénovées. Tarif : 4 € – Gratuit pour les – de 30 ans

Billetterie sur place, dans la limite des places disponibles.

Attntion ! Règement en chèque ou espèces uiquement. Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T17:30:00+02:00 – 2023-03-30T18:30:00+02:00

2023-03-30T17:30:00+02:00 – 2023-03-30T18:30:00+02:00 Photo A.Coussement

