Midi-Expert : Une visite imaginaire de Champollion Palais des Beaux-Arts, 24 mars 2023, Lille. Midi-Expert : Une visite imaginaire de Champollion Vendredi 24 mars, 12h30 Palais des Beaux-Arts 8 € / 4 € Une visite exceptionnelle menée par Guillemette Andreu-Lanoë, directrice honoraire du département des Antiquités égyptiennes du musée du Louvre, qui fait écho à un double anniversaire : le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion et le centenaire de la découverte du tombeau du pharaon Toutankhamon.

Si l’Égypte vous passionne, c’est à ne pas manquer ! Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T12:30:00+01:00 – 2023-03-24T13:30:00+01:00 Photo RMN-GP

