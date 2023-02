FAIT MAIN, spectacle de clôture Palais des Beaux-Arts, 12 mars 2023, Lille.

FAIT MAIN, spectacle de clôture Dimanche 12 mars, 16h30 Palais des Beaux-Arts

Quand la main raconte mille histoires handicap moteur mi

Conférence – spectacle dédié à la main, à l’occasion de la clôture de PRIÈRE DE TOUCHER, la première exposition tactile du Palais des Beaux-Arts de Lille.Dans le parcours d’Esther Mollo, interprète, metteure en scène et pédagogue, la main occupe une grande place et constitue un champ d’étude vaste et complexe.

Une autre façon de découvrir cet organe, objet d’étude et instrument de travail primordial !

Par la Compagnie Théâtre Diagonale

Conception : Esther Mollo. Création sonore et régie : Olivier Lautem. Vidéo et conception du dispositif interactif Jean-Baptiste Droulers.

[ Dans le cadre de l’exposition “Prière de toucher, l’art et la matière” ]

✅ Durée 50 mn environ

