Tarif 8 €/ 4 € – Gratuit moins de 30 ans

Une visite insolite à l’heure où le musée ferme ses portes… Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Armes, monnaies et médailles du Moyen Âge et de la Renaissance ont trouvé un nouvel écrin dans le parcours entièrement réaménagé de ce département. Certaines reposaient en réserve depuis un siècle !

François Becuwe chargé de ces collections, vous présentera la nouvelle muséographie de la Galerie des Trésors.

⚠ Nombre de places limité, pensez à réserver !

▪ Tarif : 4 € – Gratuit pour les – de 30 ans

▪ Réservation : billetterie-pba.lille.fr et en caisse le jour même, dans la limite des places disponibles.

