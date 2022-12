projection : les indes galantes Palais des Beaux Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

projection : les indes galantes Palais des Beaux Arts, 30 janvier 2023, Lille. projection : les indes galantes Lundi 30 janvier 2023, 20h00 Palais des Beaux Arts

Gratuit – accès libre

Film de Philippe Beziat | en partenariat avec Heure Exquise ! Palais des Beaux Arts Place de la République, 59000 Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T20:00:00+01:00

2023-01-30T22:00:00+01:00 DR

