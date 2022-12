Projection « les Indes Galantes » Palais des Beaux Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Par Philippe Beziat Palais des Beaux Arts Place de la République, 59000 Lille Lille-Centre Lille Nord Hauts-de-France Pour la troisième édition consécutive, on vous confie à Heure Exquise ! En mode danse via le 7e art. Le Palais des Beaux-Arts nous accueille pour une de ces projections documentaires.

Deux siècles séparent les Indes Galantes de Jean Philippe Rameau de la proposition menée par la chorégraphe Bintou Dembélé. Une prise de [l’opéra] Bastille par la danse Hip-hop (une première pour notre époque) autour d’un ballet héroïque sans dieu (une première pour son époque), retracée caméra au point par Philippe Béziat.

