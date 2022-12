Visite des Plans-Reliefs vitrines ouvertes Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

Visite des Plans-Reliefs vitrines ouvertes Palais des Beaux-Arts, 11 janvier 2023, Lille. Visite des Plans-Reliefs vitrines ouvertes Mercredi 11 janvier 2023, 17h30 Palais des Beaux-Arts

8 € / 4 €

Une occasion unique d’observer ces objets de très près ! handicap moteur mi Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://billetterie-musees.lille.fr/ »}]

03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Entrez exceptionnellement à l’intérieur des vitrines des plans-reliefs et observez-les de près !

Véritables joyaux des collections du musée, ces 14 maquettes de villes fortifiées du nord de la France, de la Belgique et des Pays-Bas fascinent par leur degré de précision et leur état de conservation.

Ne manquez pas cette occasion unique d’en observer tous les détails !

Pour des raisons de conservation préventive, il vous sera demandé de retirer vos chaussures durant la visite. ✅ Nombre de places limité.

✅ Réservation obligatoire : https://billetterie-musees.lille.fr/

✅ Tarifs : 8€ / 4€ (étudiants moins de 26 ans). Règlement sur place le jour de la visite.

