Découvrez la 1ère exposition tactile de l'histoire du musée !

03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Une visite exclusive à l’heure où le public quitte les lieux.

En compagnie de Juliette Barthélémy, co-commissaire de l’exposition et Céline Gonçalves, médiatrice et membre de l’association Rétina, vous vous demanderez comment est-ce que les œuvres d’art peuvent nous toucher au-delà de leur dimension esthétique ? Et aussi quelle est l’idée un peu folle qui a fait naître l’aventure de cette exposition hors norme au Musée Fabre de Montpellier, pour arriver aujourd’hui à Lille.

– Nombre de places limité, pensez à réserver !

– Tarif : 4 € – Gratuit pour les – de 30 ans

– Réservation : billetterie-pba.lille.fr et en caisse le jour même, dans la limite des places disponibles.

