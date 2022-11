MUSÉE AMUSANT : NOËL ENCHANTÉ Palais des Beaux-Arts Lille Catégories d’évènement: Lille

MUSÉE AMUSANT : NOËL ENCHANTÉ Palais des Beaux-Arts, 21 décembre 2022, Lille. MUSÉE AMUSANT : NOËL ENCHANTÉ Mercredi 21 décembre, 14h30 Palais des Beaux-Arts

Tarif : 6,50 €/ pers. (adulte ou enfant)

Contes, ateliers et goûter pour terminer l’année ! handicap moteur mi Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Une petite parenthèse enchantée au musée pour vivre la magie de Noël avec vos enfants.

Au programme : des petites histoires fabuleuses racontées devant les œuvres, la fabrication d’une mini-crèche pas comme les autres et un bon goûter pour bien terminer l’année ! ✅ À partir de 4 ans

✅ Durée : 1h30 avec le goûter ✅ Réservation conseillée.

