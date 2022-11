« Prière de toucher, une exposition hors norme » conférence en ligne Palais des Beaux-Arts, 9 décembre 2022, Lille.

Gratuit

Les dessous de l’exposition racontés dans une conférence en ligne

Prière de toucher, l’art et la matière » est une invitation à contempler par le toucher ! En renversant les codes traditionnels du musée, l’exposition raconte une histoire de la sculpture et de la figure humaine à travers des œuvres tactiles. L’initiative, conçue par des non et malvoyant·e·s, offre une approche inédite pour tous. Comment une telle aventure a-t-elle été rendue possible ? Réponses avec Juliette Barthélémy et Florence Raymond.

