Tarif plein 12 € / Tarif réduit 7 €

Musique et sculpture dans la magie du musée en nocturne Palais des Beaux-Arts Place de la République 59000 Lille Lille-Centre Lille 59000 Nord Hauts-de-France

03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé Après une visite de l’exposition è , redécouvrez les Quatre Saisons et autres concertos de Vivaldi en version orchestre de chambre avec les Solistes du Concert d’Astrée, en écho aux œuvres présentées. [David Plantier : direction, violon solo]. ✅ Nombre de place limité, sur réservation.

✅ Ouverture des portes à 19 h 15

✅ Concert à 20h30.

✅ Tarif : 12 € / 7 €

Photo RMN – Grand Palais

