Tarifs 8 € / 4 €

Un regard décalé sur les œuvres du musée

03 20 06 78 00 http://www.pba.lille.fr Métro : ligne 1 station République Beaux-Arts Bus : Bus lignes 12 et 18, Citadine de Lille, Liane 1 et 90 VLille : Station 6, République Beaux-Arts ou station 8, Place Richebé À l’heure du déjeuner, Boris Charmatz pose un regard décalé sur les collections du Palais des Beaux-Arts.

Considéré comme l’un des chefs de file de la « nouvelle vague française », Boris Charmatz collabore avec de nombreux danseurs internationaux et travaille aussi aux croisements des arts avec des acteurs ou des chanteurs par exemple.

En écho à 10000 gestes, à l’Opéra de Lille les 18 et 19 novembre 2022. ✅ Tarif : 8 € / 4 €

✅ Nombre de places limité

✅ Inscriptions en ligne

✅ Places également disponibles en caisse le jour même dans la limite des places restantes.

