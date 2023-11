Concert de Noël au PBA Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concert de Noël au PBA Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 3 décembre 2023, Lille. Concert de Noël au PBA Dimanche 3 décembre, 16h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Gratuit – sans réservation, dans la limite des places disponibles Par l’ensemble Ars Aeterna L’Ensemble aura le plaisir de se produire en formation quatuor à cordes avec hautbois et ténor pour un programme autour de Noël réunissant Corelli, Vivaldi, Bach et Houen.

Violon solo Hélène Salem

Durée : 50min Dimanche 3 décembre à 15h et 16h30 Palais des Beaux-Arts de Lille

Place de la République

Gratuit – sans réservation, dans la limite des places disponibles

Accesibilité PMR Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-03T16:30:00+01:00 – 2023-12-03T17:20:00+01:00

2023-12-03T16:30:00+01:00 – 2023-12-03T17:20:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Place de la République Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille latitude longitude 50.631305;3.060966

Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/