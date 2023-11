Travail et démocratie Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Travail et démocratie Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 25 novembre 2023, Lille. Travail et démocratie Samedi 25 novembre, 15h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre Le travail comme l’éducation sont des modes de relations complexes où souvent

l’autorité prend le pas sur l’esprit critique. Pourtant il ne peut y avoir de démocratie

sans apprentissage généralisé de l’égalité et de la discussion critique de l’exercice du

pouvoir, pour paraphraser John Dewey. Même si le travail ne suffit pas à définir la totalité

de nos vies, il est une activité durable et structurante qui nous engage fortement et

reste centrale dans nos existences. C’est pourquoi la démocratie reste vide de sens si

reste centrale dans nos existences. C'est pourquoi la démocratie reste vide de sens si la démocratisation des lieux de travail n'est pas réalisée.

