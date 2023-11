L’expérience ouvrière, entre exploitation et solidarités Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

entre exploitation et solidarités Samedi 25 novembre, 11h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre L’usine est d’abord un lieu qui s’éprouve physiquement, où les ouvriers sont confrontés

au bruit, à la poussière, à la fatigue, au danger ; l’usine, comme la mine, impose un

rythme auquel les corps doivent se plier. Ceux qui relatent cette expérience soulignent

aussi l’emprise de la discipline, le rôle des chefs, les contrôles, ce qui n’empêche pas

les initiatives, les gestes de solidarité, ni bien sûr l’engagement collectif, politique ou

syndical. Que retenir aujourd’hui des textes écrits par ceux qui sont « en vadrouille dans le

monde ouvrier » ou par celles et ceux qui témoignent de l’intérieur d’une histoire ouvrière

aujourd’hui en profonde mutation ? Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T11:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00

