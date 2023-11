Michel Serres : la genèse d’une philosophie Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 24 novembre 2023, Lille.

Michel Serres :

la genèse d’une philosophie Vendredi 24 novembre, 19h30 Palais des Beaux-Arts de Lille

La publication des inédits de Michel Serres jette une lumière nouvelle sur la genèse de sa

philosophie, sur ce voyage qui l’a conduit des structures mathématiques au Contrat Naturel,

et au-delà. Le paradoxe est que la profonde refondation de l’entreprise philosophique

qu’il proposait dès ses premiers essais n’apparaît clairement qu’aujourd’hui : ce qui est

en jeu, c’est une ontologie nouvelle, une ontologie de la relation, qui oblige à repenser

nos rapports à la nature et nos rapports au monde. Cette aventure éditoriale restitue le

cheminement du philosophe et en montre l’actualité.

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T19:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

