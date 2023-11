Préserver la mémoire ouvrière Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Préserver la mémoire ouvrière Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 24 novembre 2023, Lille. Préserver la mémoire ouvrière Vendredi 24 novembre, 14h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre La désindustrialisation a eu un impact majeur mais en partie caché sur la vie sociale

et politique dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans cette région, la fin du monde ouvrier se

lit dans les paysages où demeurent terrils et fosses comme les cités ouvrières qui ont

été classées par l’Unesco au patrimoine mondial. Pourquoi conserver cette mémoire,

comment l’articuler à une vision de l’avenir, sans dolorisme ni nostalgie ? Comment

l’histoire du travail industriel peut-elle contribuer à nourrir une compréhension partagée

