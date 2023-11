Levinas avant la guerre, une philosophie de l’évasion Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 23 novembre 2023, Lille.

Levinas avant la guerre,

une philosophie de l’évasion Jeudi 23 novembre, 18h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre

Cette biographie des années de formation d’Emmanuel Levinas est un ouvrage exhaustif

qui va de l’enfance en Lituanie aux années d’étude en France et en Allemagne, à l’école

de Husserl et de Heidegger où, derrière l’éblouissement des cours et des livres, se fait

jour le pressentiment de ce qui se préparait. La philosophie de Levinas avant la guerre

est à placer sous le signe de « l’évasion », même si elle n’est pas à proprement parler une

philosophie de la liberté première. Le jeune Levinas est en contact avec tous les grands

philosophes français de l’époque et il commence à englober dans sa réflexion le « fait

juif », une voix que l’on n’a sans doute pas perçue à l’époque.

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:00:00+01:00 – 2023-11-23T20:00:00+01:00

