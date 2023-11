La Personne au principe du social. Les leçons de l’adolescence Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Les leçons de l’adolescence Mercredi 22 novembre, 18h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre Le concept de Personne, étudié ici, désigne la capacité qui permet à l’homme de se vivre

comme une subjectivité singulière tout en participant au social. L’adolescence est cette

période de la vie où émerge la Personne. Cette notion constitue, avec le Signe, la Norme et

l’Outil, l’un des points cardinaux de l’anthropologie de Jean Gagnepain, que Jean-Claude

Quentel, de livre en livre approfondit et questionne. Pourquoi la Personne n’apparait-elle

qu’à l’adolescence, alors que tout le monde admet que l’enfant, le bébé, est une personne ?

Est-elle une abstraction, ou est-elle ce qui permet à l’homme de se situer dans l’échange,

de s'ouvrir à l'intersubjectivité, de produire du lien social ? Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille

