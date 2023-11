Le travail et la vie. Transformations actuelles du travail Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

du travail Mercredi 22 novembre, 16h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre Notre démocratie est malade du travail, ou du moins des formes qu’il prend dans nos

vies, de l’emprise qu’il gagne, de la mobilisation de toutes nos forces qu’il requiert.

Arnaud François s’interroge sur la possibilité de penser différemment les relations de

la vie -émotionnelle, amicale, créative- avec le travail, convaincu que nos vies peuvent

se défaire du poids excessif du travail ou du moins le redéfinir, ce qui implique de revoir

nos attentes sociales et de découpler nos vies de l’activité productive. Un rapport vivant

au travail libère nos vies, et les réconcilie peut-être avec les exigences écologiques. Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

