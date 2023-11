Espace filmique et désorientation psychique Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Espace filmique et désorientation psychique Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 21 novembre 2023

et désorientation psychique Mardi 21 novembre, 16h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre Le cinéma s’est emparé de San Francisco dans de multiples films. Ville mythique dans

l’imaginaire américain, c’est un espace singulier, fait de déclivités, et limite ultime du

grand Ouest. Alfred Hitchcock et Delmer Daves y ont situé l’intrigue de films aux étranges

parentés : Sueurs froides et Les passagers de la nuit. C’est l’occasion, pour ces deux

réalisateurs, d’explorer les possibilités esthétiques qu’offre le cinéma, lorsqu’il s’agit de

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille

2023-11-21T16:00:00+01:00 – 2023-11-21T18:00:00+01:00

Entrée libre

