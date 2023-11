Le travail du soin Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 20 novembre 2023, Lille.

Le travail du soin Lundi 20 novembre, 18h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre

Le travail ne se laisse pas enfermer dans une catégorie simple. On voit que les soins

apportés aux proches, réalisés hors emploi et souvent gratuitement, sont indispensables

au bon fonctionnement social. Préparer les repas, aider aux devoirs, prendre soin

des autres, autant de gestes indispensables. Les soins apportés aux malades ou aux

personnes âgées dépendantes posent la question de leur reconnaissance comme un

travail essentiel qui requiert formation et expérience. Marie-Anne Dujarier et Nathalie

Zaccai-Reyners interrogent la dimension relationnelle du soin, travail qui mobilise une

part d’humanité difficile à codifier.

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T18:30:00+01:00 – 2023-11-20T20:30:00+01:00

Soin Formation