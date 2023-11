Le syndrome Bartleby ou le travail réticent Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 20 novembre 2023, Lille.

Le syndrome Bartleby ou le travail réticent Lundi 20 novembre, 16h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre

“I would prefer not to” (« j’aimerais mieux ne pas »), telle est la formule célèbre par laquelle

Bartleby, copiste à Wall Street dans les années 1840, exprime son refus réticent à s’engager

dans une tâche. Personnage imaginé par Hermann Melville, célébré en France par Gilles

Deleuze et Maurice Blanchot, il intrigue, fascine. Pourquoi parler de « réticence », plutôt

que de résistance à l’oppression, de dissidence ou de résistance passive ? Cet ouvrage

collectif vise à éclairer la complexité des rapports sociaux sur nos lieux de travail :

pourquoi acquiesçons-nous aussi facilement à une consigne ? Pourquoi refusons-nous de

faire du zèle ? Comment refuser des conditions de travail qui nous empêchent de vivre ?

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T16:00:00+01:00 – 2023-11-20T18:00:00+01:00

2023-11-20T16:00:00+01:00 – 2023-11-20T18:00:00+01:00