Ciné-Ukraine, histoire(s) d’indépendance Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 19 novembre 2023, Lille.

Ciné-Ukraine, histoire(s)

d’indépendance Dimanche 19 novembre, 16h45 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre

Établi en Ukraine entre 2011 et 2020, où il travaille comme attaché audiovisuel puis comme

directeur de programmation du festival du film d’Odessa, Anthelme Vidaud a vu émerger

une nouvelle génération de cinéastes qui témoigne des bouleversements du pays, l’année

2013 marquant au moins une double rupture : les premiers effets de la création, en 2011,

d’un système structuré d’appui étatique à la production de cinéma ; et la révolution

de Maidan, suivie de la guerre en Ukraine orientale. Son livre Ciné-Ukraine. Histoire(s)

d’indépendance documente le surgissement de cette génération « qui filme, avec envie,

rage, désespoir et talent ».

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T16:45:00+01:00 – 2023-11-19T17:45:00+01:00

2023-11-19T16:45:00+01:00 – 2023-11-19T17:45:00+01:00

Indépendance Nouveau cinéma ukrainien