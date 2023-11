Finalités de la guerre et exigences de la paix Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Finalités de la guerre et exigences de la paix Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 18 novembre 2023, Lille. Finalités de la guerre et exigences de la paix Samedi 18 novembre, 19h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre « La conscience morale ne peut supporter le regard railleur du politique que si la certitude

de la paix domine l’évidence de la guerre. Une telle certitude ne s’obtient pas par simple jeu

d’antithèse… ». Ces mots saisis dans le livre d’Emmanuel Lévinas Totalité et infini disent la

quasi-impossibilité qu’il y a à parler de paix en temps de guerre et la nécessité qu’il y a à en

parler. Poser les termes du problème n’est-ce pas se mettre en chemin de sa résolution ? Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00

2023-11-18T19:30:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00 Guerre Ukraine Stéphane Audouin-Rouzeau ©Virginie Bonnefon Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Rue de Valmy Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille latitude longitude 50.630032;3.064417

Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/