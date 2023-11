Cet évènement est passé Résilience et résistances de la société ukrainienne Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Résilience et résistances de la société ukrainienne Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 18 novembre 2023, Lille. Résilience et résistances de la société ukrainienne Samedi 18 novembre, 14h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre Rarement une formule telle que celle du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes »

n’aura reflété avec autant de justesse, la détermination à résister, à exister, de toute

une société. Une femme endommage un drone avec un bocal de tomates, des ouvriers

réparent aussitôt des vitres brisées par un bombardement. Un convoi de volontaires

part sur la ligne de front pour y chercher les blessés et les transporter dans différents

hôpitaux. On écoute, sur une ligne téléphonique dédiée, les femmes victimes de violences

sexuelles. Des paysans remorquent au tracteur des tanks pris à l’ennemi. Des volontaires

distribuent le courrier ou participent au meilleur fonctionnement du réseau ferré. « En se

« En se levant le matin, chacun sait ce qu'il a à faire… »

