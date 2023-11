L’Ukraine aux portes de l’Europe. Généalogie des violences en cours Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 16 novembre 2023, Lille.

L’Ukraine aux portes de l’Europe. Généalogie des violences en cours Jeudi 16 novembre, 15h30 Palais des Beaux-Arts de Lille Entrée libre

Faire régner la terreur au sein des populations civiles, violer, déporter les enfants, détruire les institutions, les lieux et les subsistances qui permettent la vie, révèle la ligne de conduite de l’armée qui a agressé l’Ukraine. Nous reviennent en mémoire les crimes de masse et les exterminations de la seconde guerre mondiale, les campagnes d’Afghanistan et de Tchétchénie. D’où vient que la guerre entre militaires ne suffit pas à exprimer la guerre, qu’une culture de l’effroi et de la cruauté ait pu à ce point prospérer ?

Palais des Beaux-Arts de Lille Rue de Valmy Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

2023-11-16T15:30:00+01:00 – 2023-11-16T17:30:00+01:00

Ukraine Crimes de guerre