Citéphilo – Le mythe de l'or à travers la littérature d'Amérique latine Mardi 12 novembre 2019, 20h15 Palais des Beaux-Arts de Lille

On peut dater la naissance de la littérature latino-américaine des chroniques des conquistadors du XVIe siècle. La soif de l’or y est le principal motif, et le mythe de l’Eldorado le plus puissant aiguillon pour explorer les terres inconnues. C’est en poursuivant ce mirage que fut conquise la plus grande partie des Amériques. La littérature contemporaine de l’Amérique latine en garde la trace, à travers la recherche du « réel merveilleux » naguère postulé par Alejo Carpentier, et le motif de l’expédition « tierra adentro ». La quête de soi, en Amérique latine, implique presque toujours une longue incursion à l’intérieur des terres. Les écrivains européens ou nord-américains qui se sont aventurés en Amérique latine se sont-ils laissé gagner par ce mythe de l’or qui travaille leurs collègues latino-américains ?

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République 59000 Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-12T20:15:00+01:00 – 2019-11-12T22:15:00+01:00

