Le rêve d’être artiste Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 20 septembre 2019, Lille.

Le rêve d’être artiste 20 septembre 2019 – 6 janvier 2020 Palais des Beaux-Arts de Lille Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 8€ – Happy hour du lun. au ven. à partir de 16 h 30 : 7 € – Exposition + Collections : 11 € / 9 €

D’Albrecht Dürer à Jeff Koons, en passant par Edouard Manet, Camille Claudel, Frida Kahlo et Andy Warhol, l’exposition décortique la construction d’un mythe, celui de l’artisan.e qui voulait être immortel.le.

Se faire un nom, vivre de son art, être reconnu.e de ses pairs, devenir une référence, l’artiste a bâti au fil des siècles une incroyable stratégie d’élévation sociale pour s’arracher à sa condition et créer en toute liberté. C’est le roman d’une irrésistible ascension, semée d’embuches, qui est proposé, sous une forme inédite : chaque section de l’exposition est en réalité un chapitre de cette histoire, chaque œuvre est une page à l’intérieur de l’un des chapitres, le tout formant un grand récit qui doit permettre de comprendre la lente émancipation de l’artiste.

Et vous, avez-vous rêvé un jour d’être artiste ?

Commissariat général : Bruno Girveau, directeur du Palais des Beaux-Arts et du Musée de l’Hospice Comtesse.

Commissariat scientifique : Delphine Rousseau, Régis Cotentin, assistés de Clémentine Delplancq.

Visites Guidées :

Tous les dimanches à 15h15 et à 16h15. Sans réservation. Billetterie sur place ou en ligne : billeterie-pba.lille.fr

[Alerte happening]

On fête l’ouverture de l’exposition « Le Rêve d’être Artiste » avec des artistes lilloises !

Samedi 21 septembre à 17h, l’atrium du Palais des Beaux-Arts de Lille sera secoué par Selektaa, Dréo de Lille, Lexie T et Ninon ! Restez dans le coin, on les présente tout au long de la semaine.

(et si vous passez dans les métros lillois dans la journée, ouvrez les yeux et les oreilles…) #happening avec ilévia et la SNCF.

Un événement proposé par le Palais des Beaux-Arts de Lille et le Flow – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, en collaboration avec la Générale d’Imaginaire.

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République 59000 Lille

2019-09-20T10:00:00+02:00 – 2019-09-20T18:00:00+02:00

2020-01-06T14:00:00+01:00 – 2020-01-06T18:00:00+01:00