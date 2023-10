Proyecto Alfombrista (CHANGEMENT DE LIEU) Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 6 juin 2019, Lille.

ATTENTION : CHANGEMENT DE LIEU !*

Palais des Beaux-Arts, Lille – ACCÈS LIBRE

*En raison des conditions climatiques, l’installation initialement prévue sur la Grand’Place est déplacée au Palais des Beaux-Arts.

L’alfombrismo est une manifestation collective, artistique et culturelle, qui promeut les valeurs et transmet le savoir à travers des oeuvres d’art élaborées avec des éléments de la nature, qui donnent un sens à l’identité et à l’appartenance à la communauté. Au Mexique, c’est une expression de l’art éphémère qui reprend les valeurs de l’art populaire pour transmettre un message à travers la réalisation d’oeuvres à base d’éléments naturels endémiques. À Huamantla, Tlaxcala, il existe deux types de manifestations de cet art éphémère : les tapis exclusivement contemplatifs et les tapis qui décorent le sol. Les deux sont fabriqués avec des matériaux naturels tels que fleurs, pétales, tiges, glands, graines, canne séchée (chinamite), feuilles de maïs (totomoxtle), Olote (Rafle de maïs), roseau, sciure de bois, copeaux, sable, fruits, légumes, feuillage, poudres minérales, pierres et autres, avec des techniques différentes.

PLANNING :

MAR 05 & JEU 06 JUIN : Montage de l’oeuvre

VEN 07 > DIM 09 JUIN : Œuvre finalisée visible

LUN 10 JUIN : Démontage de l’oeuvre.

Au Palais des Beaux-Arts, un masque de jaguar de 9 m x 14 sera réalisé en semences et feuilles de maïs par des artistes et artisans de Tlaxcala (Mexique).

Au Mexique, le masque fait partie de l´artisanat cérémoniel de la culture populaire. Grâce aux masques, les communautés indigènes et métisses s´identifient avec les dieux (catholiques ou païens), les esprits, les héros mythologiques ou encore les personnages historiques qui vivent dans la mémoire collective.

De son côté, le jaguar est présent dans diverses cultures ancestrales au Mexique. Connu comme « tecuani » en nahuatl et ‘‘balam’’ en langue maya, le jaguar est un animal aux habitudes crépusculaires et nocturnes, à la peau tachetée qui rappelle le ciel. En raison de son habileté, on considère dans la cosmogonie préhispanique que le jaguar traverse les différents niveaux cosmiques : la terre, l´air et l´eau : il possède dans ses griffes et ses canines une grande force qui lui permet de contrôler son espace (la selva) et d´organiser le cosmos. Diverses légendes font référence au jaguar. Dans la région proche de Huamantla Tlaxcala, la tradition orale raconte que le tecuani habitait dans la région de La Malinche, raison pour laquelle la forêt était impénétrable. Le jaguar est le plus grand félin d´Amérique et le troisième au monde, son espèce se trouve actuellement en danger d´extinction. Le tapis ‘‘Masque Jaguar’’ représente un symbole de la culture populaire mexicaine, qui reprend la force, l´intelligence et le pouvoir du Jaguar, divinité préhispanique qui incarne la beauté et la férocité, deux pôles opposés qui représentent notre identité culturelle. L´oeuvre est également un message de prise conscience et de respect pour la biodiversité.

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République 59000 Lille

