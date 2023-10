Cet évènement est passé Golden Night Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Golden Night Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 4 juin 2019, Lille. Golden Night Mardi 4 juin 2019, 20h00 Palais des Beaux-Arts de Lille En vente sur le site de l’Aéronef Passez votre habit de lumière pour entrer dans la Golden Room, enflammez le dancefloor sur des sons aux influences disco et house music, et passez une soirée scintillante. Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la république, Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-04T20:00:00+02:00 – 2019-06-04T23:00:00+02:00

2019-06-04T20:00:00+02:00 – 2019-06-04T23:00:00+02:00 concert nocturnes Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Palais des Beaux-Arts de Lille Adresse Place de la république, Lille Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Palais des Beaux-Arts de Lille Lille latitude longitude 50.63183;3.060275

Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/