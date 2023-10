Golden Room Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 27 avril 2019, Lille.

Golden Room Samedi 27 avril 2019, 10h00 Palais des Beaux-Arts de Lille Inclus au billet d’entrée.

À l’occasion de la nouvelle saison culturelle de lille3000 intitulée Eldorado, les commissaires invités, Jean-Max Colard et Jérôme Sans ont proposé à plusieurs artistes d’investir les galeries « souterraines » du Palais des Beaux-Arts de Lille, où reposent et s’exposent les collections permanentes du musée, de l’Antiquité, du Moyen Age et de la Renaissance.

Tel un jeu de piste sans règles et sans ordre, les artistes développent les possibles chapitres d’une histoire tout autant universelle que tumultueuse, dans laquelle leur travail rentre en écho avec les œuvres des collections serties d’or. Métaphore d’un désir de puissance, la quête du trésor prend ici la forme d’un rite de passage, mais aussi d’un renversement des valeurs.

Avec :

:MentalKLINIK, Olga de Amaral, Mircea Cantor, Kendell Geers, Laurent Grasso, Thomas Lélu.

Commissariat :

Jean-Max Colard et Jérôme Sans. Avec la collaboration de Isabelle Bernini.

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la république, Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-27T10:00:00+02:00 – 2019-04-27T11:00:00+02:00

2019-04-27T10:00:00+02:00 – 2019-04-27T11:00:00+02:00

exposition eldorado

Micea Cantor, Heaven and Hell Simultaneously, 2015, couverture de survie, dimensions variables, courtesy the artiste and Dvir Gallery