Week end gratuit pour la réouverture des plans-reliefs 16 et 17 mars 2019 Palais des Beaux-Arts de Lille Week-end gratuit le 16 et 17 mars.

Après l’atrium en 2017, le musée a entrepris le réaménagement de la salle des plans-reliefs. Nouvel éclairage, nouvelle signalétique, nouvelle médiation, les œuvres seront révélées en mars 2019 sous un regard neuf et original. La collection entière a été restaurée et la salle rénovée, une première depuis sa création en 1997. L’esprit d’origine a été conservé, toutefois la présentation est aujourd’hui enrichie de nombreux contenus et de points de vue contemporains.

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la république, Lille Lille 59800 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-16T10:00:00+01:00 – 2019-03-16T18:00:00+01:00

2019-03-17T10:00:00+01:00 – 2019-03-17T18:00:00+01:00

© PBA Lille