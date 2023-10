Open Museum #5 Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, 14 avril 2018, Lille.

Open Museum #5 14 avril – 16 juillet 2018 Palais des Beaux-Arts de Lille

Cette année le Palais des Beaux-Arts convie non pas une personnalité mais un genre audiovisuel, le plus populaire et aussi le plus créatif de ces dernières années : la série télé. L’installation du festival Sériesmania à Lille est une magnifique occasion de montrer comment les séries télé puisent une partie de leur inspiration scénaristique, esthétique et sociologique dans le monde de l’art et des musées. De Belphégor à Mad Men, en passant par Sherlock, P’tit Quinquin ou Game of Thrones, jusqu’aux cartoons américains ou aux Simpson, des extraits, costumes et objets révèleront la présence des arts sur le petit écran à travers les collections du musée.

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-04-14T10:00:00+02:00 – 2018-04-14T18:00:00+02:00

2018-07-16T14:00:00+02:00 – 2018-07-16T19:00:00+02:00

séries TV Palais des Beaux Arts