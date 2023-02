Tradi’Deiz Palais des Arts, 16 avril 2023, Vannes.

Tradi’Deiz Dimanche 16 avril, 11h00 Palais des Arts

gratuit

Le Tradi’Deiz se déroule chaque année au printemps, à Vannes. L’événement réunit environ soixante-dix ensembles et 2000 artistes : c’est le plus grand rassemblement de danseurs de Bretagne !

Palais des Arts Vannes Vannes 56000 Morbihan Bretagne

Programme du Tradi’Deiz

Ce concours réunit de nombreux danseurs et bagads venus de toute la Bretagne. Le spectacle est impressionnant.

La journée débute par un concours de danse au Palais des arts (14h à 17h).

Ensuite, chacun profite du Grand défilé en centre-ville (17h30 à 18h45).

Pour terminer, une animation musicale est proposée Place de Bretagne (dès 19h).

Cet événement gratuit est une belle occasion d’apprécier la culture bretonne, la musique et la danse mais aussi les costumes, les instruments et l’ambiance.

Des cercles celtiques très variés

L’atout de cette manifestation c’est aussi la présence de cercles celtiques très variés. On découvre ainsi un très large panorama de la culture bretonne.

Ainsi, en 2022, les cercles celtiques venaient des cinq départements bretons et de la région parisienne.

Le public a ainsi découvert la diversité et la richesse des plus beaux costumes des 63 groupes :

24 du Finistère

12 du Morbihan

9 des Côtes d’Armor

et 9 d’Ille-et-Vilaine

5 groupes de Loire-Atlantique

et 3 groupes d’île-de-France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T11:00:00+02:00

2023-04-16T21:30:00+02:00