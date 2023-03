1ère Soirée de Compétition – Dinard Comedy Festival Palais des Arts et du Festival Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine . Voici les quatre premiers artistes à entrer dans la danse. Chacun présentera un extrait de 20 minutes de son spectacle. Charlotte Boisselier + Ghislan Blique – Lilia Benchabane – William Pilet Sans aucun doute l’un des moments les plus attendus du festival. Beaucoup s’y sont révélés, d’autres ont éclatés quelques temps après auprès du grand public. Vous aurez la chance de découvrir ici à Dinard les nouveaux talents de l’humour, les incontournables et vedettes de demain..! Qui succèdera cette année au riche palmarès du Dinard Comedy Festival ? Un Violet d’Or et un Violet d’Argent remis par notre Jury et au public de voter et de remettre son Violet… Plein tarif : 20€, tarif réduit 17€. Réservation dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude ou en ligne. edr2008@gmail.com https://fb-fest.tickandlive.com/reserver/soiree-competition/47135?idwl=7 Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

