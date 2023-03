24ème édition – Dinard Comedy Festival – Gala d’ouverture Palais des Arts et du Festival Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

24ème édition – Dinard Comedy Festival – Gala d'ouverture Palais des Arts et du Festival, 27 avril 2023, Dinard

Ille-et-Vilaine . Trois anciens lauréats de festival accompagnés de trois nouvelles têtes pour un plateau d’ouverture qui s’annonce grandiose ! Les Jumeaux + Tano + Patrick Chanfray + Tristan Lucas + Alexis Le Rossignol Vous l’aurez remarqué, pas une seule fille… Pas qu’on ne voulait pas mais bien parce que toutes celles à qui on a demandé étaient déjà engagées ailleurs.

Bah oui, les filles cartonnent et c’est une bonne nouvelle ! On est quand même pas à l’abri de quelques surprises pour une soirée inoubliable orchestrée par notre génial Emmanuel Gasne ! Plein tarif : 32 €, tarif réduit 27€. Billetterie dans les espaces d’accueil de Dinard Côte d’Émeraude Tourisme et en ligne. edr2008@gmail.com https://dinard-comedy-festival.fr/ Palais des Arts et du Festival 2 boulevard Wilson Dinard

