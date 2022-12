Table ronde : La fin de vie en question Palais des Arts et des Congrès Vannes Catégories d’évènement: Morbihan

Table ronde : La fin de vie en question
Jeudi 12 janvier 2023, 20h30
Palais des Arts et des Congrès, Vannes

Entrée libre ; Libre participation aux frais

Table ronde : La fin de vie en question Palais des Arts et des Congrès Place de Bretagne 56000 VANNES Nord – Gare Vannes 56000 Morbihan Bretagne Conférence – Table ronde « La fin de vie en question » le jeudi 12 janvier 2023 à 20h30 au Palais des Arts à Vannes Le Président de la République a confié le débat sur la fin de vie à une convention citoyenne, composée de 150 français tirés au sort, accompagné par le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) pour proposer une mise à jour de la loi Clayes Léonetti. En parallèle, l’Assemblée Nationale a diligenté une évaluation de cette loi, votée en 2016, pour identifier les changements à mener. Il ne fait aucun doute que des associations favorables à l’euthanasie et au suicide assisté sont en embuscade pour promouvoir de telles évolutions en exploitant toutes les situations. A côté de cela, d’autres essayent de développer les soins palliatifs, qui sont demandés par la loi, à quatre reprises depuis 1999, afin de prendre en charge la douleur physique et psychologique des patients mais aussi la détresse des familles et des proches. Au milieu, se trouvent les médecins et le personnel médical qui refusent dans leur très grande majorité de donner la mort et s’opposent à ces évolutions. La fin de vie est un sujet très sensible car il touche à l’intime de chacun et il est au cœur de la vie des familles. Ce sujet est aussi complexe car il véhicule beaucoup de notions dont l’accès n’est pas forcément évident, il faut expliquer et prendre le temps d’explorer ce qui existe. La Fédération des AFC du Morbihan propose une soirée de réflexion pour aborder toutes les questions de la fin de vie en proposant une table ronde de partage d’expérience avec des médecins et un philosophe. Ainsi, les AFC du Morbihan ont invité : Le Docteur Alain Hirschauer, Médecin de l’équipe Mobile de soins palliatifs à Vannes, ancien chef de service de l’USP à Malestroit

Le Docteur Elise Payelle, Médecin en soins palliatifs à l’hôpital à domicile à Lorient

Pascal Jacob, Philosophe

Une table ronde animée par Philippe de Saint Germain, Journaliste. Rendez-vous le jeudi 12 janvier 2023 à 20h30 à la salle Ropartz du Palais des Arts à Vannes (place de Bretagne à Vannes, parking sur place) pour la table ronde intitulée « La fin de vie en question ».

