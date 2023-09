BACH A LA HARPE PALAIS DELPHINAL St Donat Sur L Herbasse Catégorie d’Évènement: St Donat Sur L Herbasse BACH A LA HARPE PALAIS DELPHINAL St Donat Sur L Herbasse, 15 octobre 2023, St Donat Sur L Herbasse. BACH A LA HARPE PALAIS DELPHINAL a lieu à la date du 2023-10-15 à 17:00:00.

Tarif : 18 à 21 euros. Charme et intimité des transcriptions pour harpe soloConstance Luzzati, harpeTranscriptions de pièces pour clavecin ou luth de J.S. Bach, F. Couperin et J.J. Froberger, Sonate pour Harpe de C.P.E. BachL’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 15 ans. Réservez votre billet ici PALAIS DELPHINAL

PALAIS DELPHINAL
MONTEE DE LA COLLEGIALE St Donat Sur L Herbasse 26260

