Visite de sensibilisation et présentation de l’offre de médiation Palais de Tokyo Paris, mercredi 6 mars 2024.

Début : 2024-03-06T10:15:00+01:00 – 2024-03-06T13:00:00+01:00

La découverte des expositions se suivra d’un temps d’échanges autour du programme de visites et d’ateliers conçus pour votre public.

SIGNAL / DISLOCATIONS / PAST DISQUIET, Passé inquiet: Musées, Exil et Solidarité / TOUCHER L’INSENSE

Palais de Tokyo 13 Av. du Président Wilson, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Île-de-France Ancré dans le présent et tourné vers l'avenir, le Palais de Tokyo est également riche d'une histoire passionnante, qui invite à un voyage à travers la création artistique. Devenu en 2012 le plus grand centre d'art contemporain d'Europe suite à la réhabilitation de l'ensemble de ses espaces, le Palais de Tokyo invite à explorer l'émergence et à rencontrer les créateurs de notre temps, là même où furent exposés certains des plus grands artistes du siècle passé. Métro ligne 9: station Iéna ou Alma Marceau ou RER C station Alma

