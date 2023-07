Visite « Lasco Project » Palais de Tokyo Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite « Lasco Project » 16 et 17 septembre Palais de Tokyo Visite sur réservation. Le nombre de participants est limité à 20 personnes.

Une des dernières occasions de découvrir le Lasco Project, l’étonnant parcours d’art urbain dans les coulisses du Palais de Tokyo, en compagnie de son commissaire, Hugo Vitrani.

Initié en 2012, le Lasco Project révèle, dans les méandres souterrains du bâtiment du Palais de Tokyo, l’un des plus étonnants parcours d’art urbain dans un lieu culturel. Près d’une soixantaine d’artistes internationaux qui inscrivent la rue dans l’histoire de l’art ont ainsi réalisé des interventions, pour certaines monumentales, pour d’autres secrètes, qui se confrontent à l’architecture brute du Palais de Tokyo et qui infiltrent ses espaces interstitiels (couloirs, escaliers, passages).

Palais de Tokyo 13 avenue du Président-Wilson 75116 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 81 97 35 92 http://www.palaisdetokyo.com reservation@palaisdetokyo.com

Transports en commun. RER : Pont de l'Alma Métro : Alma-Marceau / Iéna (ligne 9) Bus : 32 / 63 / 72 / 82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

