Exposition « La morsure des termites » Palais de Tokyo Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Exposition « La morsure des termites » 16 et 17 septembre Palais de Tokyo Entrée libre.

Agissant par parasitage, par télescopage, par fantasme, par friction, par contre-sens ou par amitié, La morsure des termites tente une relecture spéculative de l’histoire de l’art envisagée sous le prisme du graffiti.

Le graffiti non pas comme sujet ou esthétique, mais comme expérience, comme attitude, comme imaginaire, comme pensée souterraine. Une expérience de l’illégalité et des vitres brisées, de l’errance des corps en mouvement, une attirance pour les perspectives sans lumière, un refus du romantisme du vandalisme, envisagé ici autant dans son potentiel de dégradation que dans le soin des surfaces abîmées, une fascination pour les langages visibles ou invisibles qui se confrontent avec la matière précaire du réel, et qui se façonnent avec elle tout en la transformant…

Avec les artistes :

Chaz Bojórquez, Aline Bouvy, A. One (Anthony Clark), Samuel Bosseur, Brassaï, Miriam Cahn, Sophie Calle, COCO 144, Martha Cooper, Dado (Miodrag Durić), John Divola, Miho Dohi, Ida Ekblad, Mathias Enard, ENERI, Caley Feeney, Futura 2000, Richard Hambleton, Thomas Hirschhorn, Jenny Holzer, Antwan Horfee, Renaud Jerez, David L. Johnson, Margaret Kilgallen, Olivier Kosta-Théfaine, Mierle Laderman Ukeles, Renée Levi, Tala Madani, Mark Manders, Ari Marcopoulos, Roberto Matta, Gordon Matta-Clark, Julia Maura, MODE 2, Tania Mouraud, NOC 167, Nestor Nomakh, PHASE 2, Alexander Raczka, RAMMELLZEE, Jay Ramier, Leomi Sadler, SAEIO, Ataru Sato, SKKI©, Robert Smithson, SNAKE 1, STAY HIGH 149, Lisa Signorini, Hito Steyerl, Hervé Télémaque, Toni, Lily van der Stokker, VALIE EXPORT, Marion Widcoq, Martin Wong, Gérard Zlotykamien

En savoir plus

Palais de Tokyo 13 avenue du Président-Wilson 75116 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 81 97 35 92 http://www.palaisdetokyo.com [{« link »: « https://palaisdetokyo.com/exposition/la-morsure-des-termites/ »}] Fort de ces années de succès, le Palais de Tokyo devient, en 2012, l’un des plus grands sites dédiés à la création contemporaine en Europe, sa superficie passant de 8 000 m² à 22 000 m². Il s’étend désormais jusqu’à la Seine, formant un trait d’union à flanc de colline entre la Tour Eiffel et les Champs-Elysées. Son succès, son esprit d’aventure et ses nouveaux espaces mis au service des artistes, de leurs gestes et de leurs regards augmentent notre capacité à percevoir, à imaginer et à ouvrir des voies nouvelles. Aujourd’hui, l’extension de son territoire et de son projet donne au Palais de Tokyo l’occasion de repenser le rôle de l’institution culturelle face à l’accélération permanente de nos vies. Il devient le lieu de la rencontre entre nous-mêmes et l’art de notre temps. Un lieu né, habité et grandi de ses contradictions. Enchanté et violent, poétique et transgressif, sensuel et méditatif, vaste et intime, public et secret , où l’on sait être enthousiaste sans être pontifiant, décontracté et attentif, pointu mais accessible, où l’on ne travaille pas sur l’art mais avec l’art, et où celui-ci nous travaille. Ce Palais de Tokyo devient une destination dont les larges espaces sont aussi mobiles que les existences qui la traversent. Un embarcadère perpétuel arrimé au fleuve, un jardin en terrasses dont les sentiers bifurquent, une utopie en marche, une interface dont les habitants et les visiteurs vivent à la fois dans et hors les codes de la ville, de la “culture”, du quotidien. Un territoire, proposant aux explorateurs du présent, la possibilité modeste et essentielle de goûter la pulsation et les saveurs de ce qui émerge, nous rendant enfin contemporain des audaces de notre propre époque. Transports en commun. RER : Pont de l’Alma Métro : Alma-Marceau / Iéna (ligne 9) Bus : 32 / 63 / 72 / 82

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

VALIE EXPORT, Verfügung 1 (1976). Photographie noir et blanc. Courtesy Galerie Thaddaeus Ropac. © VALIE EXPORT/ Adagp (Paris), 2023