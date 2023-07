Visites commentées et ateliers autour de l’art contemporain Palais de Tokyo Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Visites commentées et ateliers autour de l’art contemporain 1 juillet – 9 septembre Palais de Tokyo Gratuit, sur réservation, jusqu’à 15 ou 25 participants selon la nature du format choisi.

Découvrez les offres gratuites pensées pour les publics des champs social, médical et éducatif et appréhender l’art contemporain de manière décomplexée et créative. Profitez de l’été pour découvrir les expositions du Palais de Tokyo, partager des connaissances et découvrir de nouvelles techniques et des savoir-faire !

Visites guidées

Plongez dans les expositions du Palais de Tokyo en compagnie d’une médiatrice culturelle et découvrez comment les artistes nous invitent à regarder le monde sous un autre angle !

Ateliers

Cet été, le Palais de Tokyo vous propose de vivre de folles aventures ! Le Studio Palais Partagé se transforme en camp de base et devient le point de départ d’expéditions dans les profondeurs du Palais…

Palais de Tokyo 13 avenue du Président Wilson, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de Chaillot Île-de-France 01 47 23 54 01 https://palaisdetokyo.com/ [{« type »: « email », « value »: « reservation@palaisdetokyo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0181973592 »}] Ancré dans le présent et tourné vers l’avenir, le Palais de Tokyo est également riche d’une histoire passionnante, qui invite à un voyage à travers la création artistique.

Devenu en 2012 le plus grand centre d’art contemporain d’Europe suite à la réhabilitation de l’ensemble de ses espaces, le Palais de Tokyo invite à explorer l’émergence et à rencontrer les créateurs de notre temps, là même où furent exposés certains des plus grands artistes du siècle passé. Métro : Ligne 9, stations Iéna et Alma Marceau. Bus : Lignes 32, 42, 63, 72, 80, 82, 92. RER : Ligne C, Station Pont de l’Alma. Vélib :n° 16007 : 4, rue de Longchamp n° 8046 : 2, rue Marceau n° 7023 : Quai Branly. Accès PMR à l’entrée administrative.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T23:00:00+02:00

2023-09-09T10:00:00+02:00 – 2023-09-09T23:00:00+02:00

© Palais de Tokyo