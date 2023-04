causerie sur les technologies numériques pour la valorisation du patrimoine Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

causerie sur les technologies numériques pour la valorisation du patrimoine Palais de Loire, 2 mai 2023, Cosne-Cours-sur-Loire. causerie sur les technologies numériques pour la valorisation du patrimoine Mardi 2 mai, 18h00 Palais de Loire Entrée gratuite, sur inscription Partenaire et prestataire de nombreuses institutions culturelles, Art Graphique & Patrimoine a, depuis sa création, acquis le double numérique de plus de 3000 monuments en France et à l’étranger (Notre-Dame de Paris, l’Opéra Garnier, le Mont-Saint-Michel, le pont du Gard… ).

En 2021 AGP s’est associée à la fondation pour la Sauvegarde de l’Art français pour créer un prix en mécénat, afin d’apporter un appui technique à un projet de restauration de patrimoine. Une initiative reconduite en 2022 dont le lauréat a été la commune de Saint-Laurent-l’Abbaye.

À l'occasion de la numérisation de l'abbaye de Saint-Laurent, la causerie portera sur le rôle des technologies numériques dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine et les dispositifs contemporains pour la médiation culturelle et la vulgarisation scientifique au service des institutions.

